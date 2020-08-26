  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

Ülkede Kovid-19'dan son 7 günde 129 kişi hayatını kaybetti - Virüse karşı okullarda alınan önlemleri yetersiz bulan öğretmenlerden sonra öğrenciler de "eylem yapma" kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:44:13 -
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 296 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 412 bin 553 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 7 bin 296 artışla 419 bin 849 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid ve güneydeki Endülüs bölgesinde yeni vaka sayılarının hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Kovid-19'dan son 7 günde 129 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam 28 bin 971'e ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 1514 hasta olduğu ve bunlardan 102'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

- Öğrencilerden "ders bırakma eylemi" kararı

Kovid-19 vakalarının arttığı bir dönemde yeni eğitim öğretim yılının eylülde nasıl başlayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, öğretmenlerden sonra öğrenciler de "eylem yapma" kararı aldı.

Bilgisayar üzerinden uzaktan eğitime karşı olan lise öğrencilerinin bağlı olduğu sendikalar, Kovid-19'a karşı okullarda alınan önlemlerin yetersizliğini protesto etmek için 16, 17, 18 Eylül'de ders bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Mevcut haliyle okullarda eğitime başlamanın insan sağlığını tehlikeye atacağını, eğitimci olmalarına rağmen üzerlerine başka sorumluluklar yüklenmek istendiğini savunan Madrid'deki öğretmenler ise önceden 10 Eylül olarak açıkladıkları grev kararını, 22 ve 23 Eylül'e ertelediklerini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Siyaset

İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa edeceğini yazdı. Güler "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı