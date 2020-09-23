İspanya'da Kovid-19 vakaları Madrid odaklı artıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 682 bin 267 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 11 bin 289 artışla 693 bin 556 olarak güncelledi.

Ayrıca son 7 günde Kovid-19'dan 517 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 34'e çıktığı kaydedildi.

- Madrid'de yerel yönetim askerlerden acil yardım istedi

Ülke genelinde yeni vakaların en fazla görüldüğü yer olan başkent Madrid'de serbest dolaşıma kısıtlama getirilen mahallelere yenilerinin eklenmesi ve ilave tedbirlerin alınması gündeme geldi.

Madrid özerk hükümeti, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin kontrolünde askerlerin de görev alması için acil yardım istedi.

Yerel yönetim yetkilileri ayrıca, bölgedeki sağlık personeli açığını kapatabilmek için, Madrid'de yaşayan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından geldiklerinden diplomalarında denklik sorunu yaşayan 300 kadar göçmen doktorun, bir an önce kabul edilmeleri yönünde çalışma başlattıklarını duyurdu.

Bu arada, Madrid'de yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının son bir ayda yüzde 161 artmasıyla ilgili AA muhabirinin görüş aldığı Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernandez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda en büyük sorunumuz personel eksiliği ve yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki koordinasyonsuzluk. Hastanelerdeki yoğunluk her geçen gün artıyor. Mevcut durumu daha fazla kaldıracak halimiz yok. Tükendik, yorgunuz, kızgınız ve çaresisiz. Greve gitme konusunda henüz karar vermedik. Pazartesi günü yeni bir toplantı yapacağız. Greve gidersek, bu hiçbir şekilde siyasi bir şey olmayacak. Çalışma şartlarımızın düzeltilmesi şart. Meslektaşlarımızın birçoğu hastalandı, çok fazla çalışmaktan bitkin. İspanyol doktorların yıllık kazançları ortalama 75 bin avro. Bu rakam Fransa'da 96 bin avro, Almanya'da 125 bin avro, İngiltere'de 129 bin 500 avro."

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1928 olurken, vaka sayısı da 70 bin 465'e çıktı.

