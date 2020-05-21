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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artışla 27 bin 940'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:07:34 -
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artışla 27 bin 940'a yükseldi
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