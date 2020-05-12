  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 mağdurları yeterli tedbir almamakla suçladıkları hükümete karşı mahkemeye başvurdu

Kovid-19 mağduru olduklarını belirten 3 binden fazla kişi, sol koalisyon hükümetini, "salgına karşı yetersiz tedbir alıp, geç, sorumsuz ve kötü hareket ederek muhtemel bir cinayet suçu işlemekle" suçladı - Aşırı sağ görüşlü Vox partisi, 23 Mayıs'ta araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:14:59 -
İspanya'da Kovid-19 mağdurları yeterli tedbir almamakla suçladıkları hükümete karşı mahkemeye başvurdu

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 binden fazla kişi, "salgının yönetiminde yetersiz tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" suçlamasıyla hükümete karşı Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Bir grup avukat aracılığıyla Yüksek Mahkemeye dilekçelerini sunan 3 bin 268 kişi, Başbakan Pedro Sanchez ve kabinesini suçladı.

Dilekçeye imza atanların sadece 116'sının, yakınının ölüm sebebinin Kovid-19 olduğunu gösteren ölüm belgesini ibraz ettiği belirtildi.

Kovid-19 mağdurlarının başvurusunda hükümete "virüse karşı mücadelede yetersiz tedbir almak, geç, sorumsuz ve kötü hareket etmek" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca muhalefetteki sağ görüşlü partilerin hükümete yönelttiği suçlamaların başında gelen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm ülkede geniş çaplı gösteri yapılmasına izin verilerek salgının ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olunduğu" iddiası da mağdurların dilekçesinde yer aldı.

- Aşırı sağdan gösteri çağrısı

Öte yandan mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox da "hükümetin salgındaki yönetimini eleştirmek" için 23 Mayıs'ta ülke genelinde arabalarla gösteri yapılması için izin istedi.

Hükümete, "sosyo komünist ajandasını uygulamak için olağanüstü hali kullanmak ve salgın yönetimiyle ülkede sağlık, sosyal ve ekonomik krize neden olmak" suçlamalarını yönelten Vox, 23 Mayıs'ta İspanya'nın tüm büyükşehirlerinde araç konvoyları oluşturularak hükümet karşıtı gösteri yapılması çağrısında bulundu.

İspanya'da şimdiye kadar 26 bin 744 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, vaka sayısının 227 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı