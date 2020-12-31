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Dünya İspanya'da koronavirüs vakaları artış gösterdi
Dünya

İspanya'da koronavirüs vakaları artış gösterdi

İspanya'da koronavirüs salgınından son 24 saatte 247 kişi ölürken, yeni vaka sayılarında yeniden artış tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:18:00 -
İspanya'da koronavirüs vakaları artış gösterdi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı dünden bugüne 247 artışla 50 bin 689'a çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın dikkati çektiği İspanya'da, son 24 saatte 16 bin 716 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 910 bin 218'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme tedbirleri devam ediyor.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde ek önlemler almanın kaçınılmaz olacağını savunuyor.

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