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Dünya İspanya'da koronavirüs kayıpları artıyor
Dünya

İspanya'da koronavirüs kayıpları artıyor

İspanya'da son 3 günde 484 kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, 38 bin 273 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:39:00 -
İspanya'da koronavirüs kayıpları artıyor

Sağlık Bakanlığının hafta sonunda Kovid-19 ile ilgili veri yayınlamamasından dolayı üç gün sonra güncellenen rakamlarda, ölü sayısının 484 arttığı görüldü.

Son 7 günde 1082 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 253'e çıktığını bildirildi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 458 bin 591 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 38 bin 273 artışla 1 milyon 496 bin 864'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadele için oluşturulan sağlık komisyonunun başında olan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Yeni vaka sayıları düşüş aşamasında olsa da halen çok yüksek." dedi.

 Simon, "Son 14 günde her 100 bin kişide Kovid-19 vakası görülme ortalaması 470. Ölüm oranı da yüzde 1 civarında. Salgında ilk dalgada gözlemlediğimizin çok altında." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

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