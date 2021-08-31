  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu
Valilikten 'sağanak' uyarısı
Hikmetyar'dan Taliban'a destek
Yılın transfer çalışımı! Başrolde Beşiktaş ve Galatasaray var
Dünya İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu
Dünya

İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu

İspanya'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 194 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 20:29:00 -
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 194 artışla toplam can kaybı 84 bin 340'a, vaka sayısı da 7 bin 767 artışla 4 milyon 855 bin 65 kişiye ulaştı. Ülkede, Kovid-19 ile bağlantılı olarak yeni vaka sayılarında ve hastanelerdeki yoğunlukta düşüşler devam etmesine rağmen günlük ölüm sayısında yükseliş olması dikkati çekti.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı 233'e, dün 7 bin 114 olan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da 6 bin 806'ya geriledi.

İspanya'da nüfusun yüzde 69,5'inde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Carolina Darias, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 88'inin delta varyantı olduğu bilgisini de paylaştı.

İspanya'nın yeni vaka sayılarında düşüşe geçtiğine vurgu yapan Darias, yine de salgın devam ettiği sürece bununla yaşamayı bilmek gerektiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay