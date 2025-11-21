İspanya'da Kömür Madeninde Korkunç Göçük: En Az 3 İşçi Toprak Altında Kaldı

İspanya'nın Asturias özerk yönetim hükümetine bağlı Acil Servis ve Jandarma kurumlarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Vega de Rengos'taki kömür madeninde büyük bir göçük yaşandığı doğrulandı.

Olayın yerel saatle 16.58'de (TSİ 18.58) madenin eksi 2. katındaki zeminde meydana geldiği bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Göçük haberinin alınmasının hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Yetkililer, olay yerine kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve çok işlevli iki helikopterin gönderildiğini belirtti.

İspanyol basını, Asturias özerk hükümeti Enerji ve Madencilik Genel Müdürü Javier Cuell'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler, müfettişler ve uzmanların olay yerinde bulunduğunu kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖNCELİK KURTARMA OPERASYONU

Kömür madeninin bulunduğu Cangas del Narcea Belediye Başkanı Luis Fontaniella, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, şu an için öncelikli hedefin toprak altında kalan işçilere ulaşmak olduğunu söyledi.

Göçüğe neyin sebep olduğu hakkında ise henüz resmi bir bilgi verilmedi.

BÖLGEDE İKİNCİ FACİA

Maden sahalarının yoğun olduğu Asturias bölgesinde bu yıl ikinci büyük facia yaşanıyor.

Daha önce, 31 Mart'ta Degana Belediyesine bağlı Cerredo'daki bir madende grizu patlaması meydana gelmiş ve bu patlamada 5 madenci hayatını kaybetmişti.