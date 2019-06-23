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İspanya’da Gaziantep damgası

GTO, üyelerinin sektörel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya-Barcelona’da gerçekleştirilen ve Gaziantep’ten 10 firmanın stant açtığı “ITMA 2019-Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı”na iş gezisi düzenledi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:00
İspanya’da Gaziantep damgası

GTO, üyelerinin sektörel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya-Barcelona’da gerçekleştirilen ve Gaziantep’ten 10 firmanın stant açtığı “ITMA 2019-Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı”na iş gezisi düzenledi.


Gaziantep Ticaret Odası yurt dışı iş gezisi ve fuar ziyareti organizasyonlarına devam ederek, Gaziantepli tekstil makineleri üreticileri ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetle kendi alanında dünyanın en büyük fuarı olan ITMA 2019-Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı’na katıldı.


Gurur verici bir tablo


Fuar’a katılan GTO heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, fuarda stant açan Gaziantepli firmalara değinerek, “Gaziantep’te tekstil sektöründe başarıyla faaliyet gösteren 10 firmamızın açtığı stantlar yoğun ilgi gördü. Bu bizler için gerçekten gurur verici bir tablo. Her zaman dile getirdiğimiz, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretme sorunumuz ancak bu şekilde çözülebilir. Bugün Gaziantep’imizde tekstil makinesi üreten, iplik üretiminde söz sahibi olan 10 firmamızı dünyanın en büyük ve önemli fuarında, ürettikleri ürünleriyle birlikte görmek büyük mutluluk. Bütün arzumuz bu sayıların artması ve ürün bağımlığımızın azalması, hatta birçok ülkeye makine tedarikinin sağlanması” ifadelerini kullandı.


Teymur ayrıca, ITMA Fuarı’nda stant açan Gaziantepli firmaları ziyaret ederek yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat’a da teşekkür etti.


Gaziantep makine üretiminde de söz sahibi olmalı


4 yılda bir gerçekleştirilen, tüm tekstil ve konfeksiyon sürecini kapsayan dünyanın tek ve en büyük fuarı olan ITMA 2019 hakkında bilgiler de veren GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, “Fuarda 220 bin metrekare alanda 45 ülkeden 1.700’ün üzerinde katılımcı var. 147 ülkeden yaklaşık 120 bin ziyaretçi 7 gün boyunca Gaziantep’in yüz akı firmalarımızı ziyaret ederek ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu” dedi.


Ülke olarak tekstil sektörünün en önemli sorunlarından birisinin de tekstil makineleri konusunda dışa bağımlılık olduğunun altını çizen Delioğlu, Gaziantepli birçok firmanın örnek teşkil edecek çalışmalara imza attığını belirterek, “Ar-Ge ve inovasyon, Gaziantepli zekası, çalışkanlığı, üretkenliğiyle bir araya gelince Çin’den Amerika’ya kadar makine ihracatı yapabiliyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olacak iş adamlarımız ve makine üreticilerimiz var. Bugün dünyanın en önemli fuarlarından birisinde de ürettiğimiz alın ve akıl teri ürünlerimiz sergilendi. Ben inanıyorum ki tekstil sektörümüz yerli makinelerimizle birlikte çok daha güçlü noktalara gelecek, maliyetlerinin azalmasıyla çok daha hızlı gelişecek. Bu noktada da bilgi birikim ve becerileriyle yol gösterici olacak firmalarımızla Gaziantep, makine üretiminde söz sahibi olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:00
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