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İspanya'da dev dalgalar balkonları yıkıp geçti!

Kanarya Adaları bölgesindeki ünlü tatil beldesi Tenerife'de bir otel binası, yüksekliği 12 metreyi bulan dev dalgalar sebebiyle hasar gördü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
İspanya'da dev dalgalar balkonları yıkıp geçti!

Tenerife'deki Mesa del Mar kasabasının sahil şeridinde yer alan otel, şiddetli dalgalar nedeniyle ağır hasara uğradı. 12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, otelin balkonlarını yerle bir etti.

Mesa del Mar Belediye Başkanı Alvaro Davila, sahil kenarındaki 67 eve girişin yasaklandığını ve 39 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Olayda ölen, yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan videolar ise, dalgaların korkunç görüntüsünü gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
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