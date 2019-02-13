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İspanya’da bütçe taslağı reddedildi

İspanya Kongresi, Başbakan Pedro Sanchez’in önerdiği 2019 Genel Devlet Bütçe taslağını reddetti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
İspanya’da bütçe taslağı reddedildi

İspanya Kongresi, Başbakan Pedro Sanchez’in önerdiği 2019 Genel Devlet Bütçe taslağını reddetti.


İspanya Kongresi, Başbakan Pedro Sanchez tarafından önerilen 2019 Genel Devlet Bütçe taslağını reddetti. Halk Partisi, Vatandaş Liberalleri ve Katalan ayrılıkçı partiler ile muhafazakar kanattaki ERC ve PDeCAT partileri farklı sebeplerden dolayı bütçe taslağına karşı oy kullandı. Sol kanatta yer alan Unidos Podemos ve Bask milliyetçileri ise bütçe projesini destekledi. Taslak, 191’e 158 aleyhte oy ve 1 de çekimser oyla kongreden geçemedi.



Bütçe Katalonya yüzünden reddedildi


İktidardaki azınlık hükümetinin başkan yardımcısı Carmen Calvo geçtiğimiz günlerde, bütçenin kongreden geçmemesi halinde 2020’de sona erecek yasama meclisinin süresinin kısalabileceğini kabul etmişti. Bütçe ise ekonomik ve finansal meselelere odaklanmaktan uzak, bağımsızlık yanlısı Katalonya özerk bölgesinin siyasi durumu üzerinden tartışıldı. Erken seçim isteyen muhafazakarlar ve liberaller, Katalan ayrılıkçıların kamu harcamalarını artırdıkları ve İspanya ekonomisinin borçlanmasına yol açtığına inandıkları için bütçe taslağını reddetti



İspanya’da ikinci kez bütçe reddedildi


İspanya’da ikinci kez bütçe reddediliyor. Daha önce 1995 yılında sosyalist Felipe Gonzlez hükümetinin bütçesine itiraz edilmiş, 1996 yılında erken seçimler olmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
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