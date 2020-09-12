  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi
Aktüel

İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:17:58 -
İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi

MADRİD (AA) - İspanya'da aşırı sağ görüşlü grupların sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarla başkent Madrid'de hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösteri düzenlendi.

"Pedro Sanchez İstifa Platformu" adlı grubun öncülüğünde organize edilen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Sanchez İstifa" diye bağırdı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da, sol koalisyon hükümetinin salgına karşı aldığı kararları eleştiren göstericiler, aynı zamanda hükümetin ekonomik krize karşı attığı adımları ve "manipülasyon yaptığı" iddiasıyla basını da protesto etti.

Gösteriye katılan Kovid-19 Mağduru Aileler Derneği üyeleri, hükümeti, Kovid-19'dan ölenlerin sayısını saklamakla suçlandı.

Bu arada kalabalık olmasına rağmen sosyal mesafeye uymayan göstericilerin, maske takma konusunda da hassasiyet göstermediği gözlendi.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis de herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Madrid'deki gösteri, ocak ayında kurulan sol koalisyon hükümeti karşıtı ilk büyük eylem olması açısından dikkati çekti.

İspanya'da cuma günü açıklanan son resmi verilere göre Kovid-19'da toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya, ölenlerin sayısı da 29 bin 747'ye çıktı.

Günlük vaka artışının 10 binin üzerine çıktığı ülkede yeni vakaların 3'te 1'i Madrid'de tespit ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı