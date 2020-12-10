  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya'da 150 göçmenin kaldığı binada yangın! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İspanya'da 150 göçmenin kaldığı binada yangın! Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın Barselona kentinde, 150 göçmenin kaldığı binada yangın çıktı. Olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere 17 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:57:00 - 2020-12-10 14:04:41
İspanya'da 150 göçmenin kaldığı binada yangın! Ölü ve yaralılar var

İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Barselona'nın gecekondu bölgesinde göçmenler tarafından kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah erken saatlerde başlayan yangını durdurmak için çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, binanın çökme tehlikesi olduğu için yeterince hızlı hareket edemediklerini belirterek, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5’i ağır olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. İtfaiye sözcüsü David Borrell, şimdiye kadar yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığını kaydederek, içeride mahsur kalan daha fazla insan olduğundan endişelendiklerini söyledi.

Her gece 150’ye yakın göçmenin uyumak için kullandığı binanın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği açıklanırken, binada yaşayan Faslı göçmenlerden biri, yangının bir mumun devrilmesi nedeniyle başladığını ancak bunun yetkililer tarafından onaylanmadığını söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Snchez, can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Barselona Belediye Başkanı Xavier Garcia Albiol ise durumu "bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Son aylarda rekor sayıda göçmen Kanarya Adaları'na geliyor ve başta Barselona olmak üzere İspanya’nın çeşitli kentlerine dağıtılıyor. Göçmenler, İspanya'daki yasalar kapsamında yasal olarak çalışamadıkları için zor şartlar altında yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti
Dünya

Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti

Tüm Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde görülen çekirgeler paniğe sebep oldu.
Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!
Gündem

Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından uzun süre sonra açıklamalarda ..
Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yüzde 60'ının Nisan'a kadar hızlı bir şekilde aşılanacağını belirterek, “Temmuz'da maske..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay