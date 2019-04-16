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İspanya ve Yunanistan’ın fiyat düşürmesi Türkiye satışlarını olumsuz etkiledi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Bülent Bülbüloğlu, turizm sektöründe tatil satışlarının yavaşlama sebebine ilişkin, "İspanya satışlarının zayıf gitmesinin ardından, ciddi indirimlere gitti.

16 Nisan 2019 Salı 18:51
İspanya ve Yunanistan’ın fiyat düşürmesi Türkiye satışlarını olumsuz etkiledi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Bülent Bülbüloğlu, turizm sektöründe tatil satışlarının yavaşlama sebebine ilişkin, "İspanya satışlarının zayıf gitmesinin ardından, ciddi indirimlere gitti. Peşinden Yunanistan da indirim yapınca, Yunanistan ve İspanya’nın satışları iyi Türkiye satışları ise biraz daha zayıfladı. Ama ben inanıyorum ki bu satışlar önümüzdeki günlerde tekrar hızlanacak ve satışlar artacak.“ dedi.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) yönetimi, bölgelerinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 14 otel yetkilisinin katıldığı toplantı Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son günlerde İspanya ve Yunanistan’ın fiyatları düşürmesi sebebiyle Türkiye satışlarının düştüğünü belirten Bülbüloğlu, “Geçmiş senelere baktığımız zaman, Marmaris’in daha erken turizme başladığını ve daha hareketli olduğunu görüyoruz. Temennimiz sezonun kazasız, belasız, bol ve bereketli geçmesi. Ama zor bir yıl olarak geçeceğini çok iyi biliyoruz. Bizim kaynak pazarlarımızdan en önemlisi İngiltere, ondan sonrada Hollanda, Rusya, Almanya, Belçika ve İskandinav ülkeleri geliyor. Şuan herkeste bir yavaşlama söz konusu. Yaklaşık bir aydır böyle seyrediyor. Bunun sebebi de İspanya’nın geçtiğimiz senelere göre satışlarının zayıf gitmesinin ardından çok ciddi indirimlere gitmesi. Talebi oraya doğru çekti. Peşinden Yunanistan da biraz indirim yapınca, Yunanistan ve İspanya’nın satışları iyi Türkiye satışları ise biraz daha zayıfladı. Ama ben inanıyorum ki bu satışlar önümüzdeki günlerde tekrar hızlanacak ve satışlar artacak. Bugün bölgemizdeki beş yıldızlı otellerle bir mesleki toplantı yaptık. Haftaya dört yıldızlı ve beş yıldızlı otellerimiz ile bugün yaptığımız toplantının daha büyüğünü yapacağız. Ondan sonraki hafta ise Marmaris’teki apart sahipleri ve yöneticileri ile bir toplantımız var. Mayıs ayının ilk günlerinde de Marmaris’teki yöneticilerle bir toplantımız olacak.“ dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 18:51
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