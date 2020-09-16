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Aktüel İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Aktüel

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

İspanya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 239 artarak 30 bin 243'e yükseldi - Ülkenin salgından en çok etkilenen kenti Madrid'de, Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, vaka sayısındaki artıştan yaşam tarzları nedeniyle göçmenleri sorumlu tuttu - Portekiz'de son 24 saatte 3 kişi öldü, 605 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:26:34 -
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193, Portekiz'de 605 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası belirlendi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 11 bin 193 artışla 614 bin 360'a çıktığı bildirildi.

Virüs nedeniyle son 7 günde 366 kişinin hayatını kaybettiği, böylece ölüm sayısının 30 bin 243'e yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 239 can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Avrupa'da salgının en yoğun yaşandığı ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra vaka sayısındaki yüksek artış dikkati çekerken, ortaokul ve lise öğrencileri, "Kovid-19'a karşı kaliteli, güvenli ve yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde 3 günlük ders bırakma eylemi başlattı.

- Göçmenlere suçlama

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso, vaka sayısındaki artışın sebebinin yaşam tarzlarından dolayı göçmenler olduğunu ileri sürdü. Ayuso, gelen tepkiler üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını, ırkçılık yapmadığını savundu.

- Portekiz'de vaka sayısı 65 bini aştı

Portekiz Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 605 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1878'e, vaka sayısı 65 bin 626'ya çıktı.

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