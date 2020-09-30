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Aktüel İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümler artıyor
Aktüel

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:18:48 -
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümler artıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da son 24 saatte 11 bin 16, Portekiz'de 825 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 16 artarak 769 bin 188'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının son 24 saatte 177 artarak, 31 bin 791'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla'nın ülkede Kovid-19'un yoğun görüldüğü yerlerde ve tüm büyükşehirlerde serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirilmesi ve en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi gibi ek önlemler uygulanmasına ilişkin talebi tartışma yarattı.

Madrid yerel hükümeti ekonomik gerekçelerle ve salgının kontrol altında tutulduğunu öne sürerek, kısıtlamaların Madrid genelini kapsamasına karşı çıktığını açıkladı.

Katalonya, Galisya ve Endülüs özerk yönetimleri de benzer gerekçelerle, genel değil sadece bölgesel kısıtlamlara destek verdi.

Serbest dolaşımla ilgili kısmi kısıtlamalar mevcut durumda İspanya'nın 177 belediyesinde uygulanıyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 825 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1971 olurken, vaka sayısı da 75 bin 542'ye çıktı.

Mevcut durumda Portekiz'de tespit edilmiş 25 bin 41 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

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