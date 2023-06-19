  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Gram altın alın' diye bas bas bağıran uzmanlardan: Sarraflar hem döviz hem altını kıyasladı!

Hem yasağı del hem çığırtkanlık yap! LGBT yasası şart oldu

Meclis'e gelecek memur, emekli maaş düzenlemesi: TBMM düğmeye basıyor! Bu haftaki mesaisi belli oldu

Intel’den İsrail'e tamı tamına 25 milyar dolarlık yatırım: harekete geçtiler, flaş hamleyi yaptılar

İstifa edip bir saat sonra geri dönen Uğur Dündar'a Şekip Mosturoğlu'ndan gündem olan mesaj!

Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Türk şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Müjdeyi verdi: Doğalgaz boru hattı projesini satın aldı

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu

Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu! İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri
Spor İspanya, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu
Spor

İspanya, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 02:37:00 -
İspanya, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, 0-0 biten mücadelenin ardından Hırvatistan'ı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümüne geçildi.

Karşılaşmanın her iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken ve şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Şampiyon İspanya

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hırvatistan'da Vlasic, Brozovic, Modric ve Perisic penaltılarda ağları havalandırırken Majer ve Petkovic Unai Simon'u geçemedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya'da Joselu, Rodri, Merino, Asensio penaltıda golü bulurken Laporte direğe takıldı, Dani Carvajal ise kaydettiği golle İspanya'ya kupayı getirdi.

İspanya, son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2012) kazanmıştı.

Üçüncülük İtalya'nın

Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

İtalya'nın golleri Dimarco, Frattesi ve Chiesa'dan gelirken turnuvayı 4. sırada tamamlayan Hollanda'nın sayılarını Bergwijn ve Wijnaldum kaydetti.

EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya, 3 sene sonra ilk madalyasını elde etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23