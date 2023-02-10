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Gündem İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
Gündem

İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

İspanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına destek için bölgede kurulmak üzere sahra hastanesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 06:49:00 -
İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssünden kalkan uçak ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya olarak, Türkiye ve Suriye'nin depremin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

"İspanya, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına en hızlı cevap veren ülkelerden biri oldu." diyen Albares, "Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk günden beri telefonda konuşup, karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzalamaya gittikten sonra da telefonla görüştüm. Her türlü yardıma hazır olduğumuzu biliyor." şeklinde konuştu.

Albares, şu anda önceliğin deprem bölgesine insani yardım ulaştırmak ve yaraları sarmak olduğunu, durum biraz düzeldikten sonra Türkiye'ye gitmeyi, deprem bölgesini ziyaret etmeyi arzu ettiğini ifade etti.

En son teknolojilerle ve ilaçlarla donanımlı, günde 150-200 hastaya bakabilecek, 20 kişiyi yataklı ağırlayabilecek ve ameliyat yapma imkanı da olan sahra hastanesiyle birlikte lojistik, koordinasyon ve sağlık personelinden oluşan 84 kişilik (48 erkek, 40 kadın) bir ekip de Türkiye'ye gönderildi.

Kalkınma için Uluslararası İşbirliği İspanyol Ajansı'na bağlı olan ekibin Hatay'da konuşlanacağı ve en az 1 ay burada görev yapmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İspanyol ekibinden doktor Conchi Ruiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada "Televizyondaki görüntüleri görür görmez benim oraya gitmem gerekir diye düşündüm. Çünkü eminim benzer bir felaket burada olsa Türkler bize yardıma gelirdi." dedi.

"Türk halkına yardım etmek istiyoruz." diyen Ruiz, önceden Mozambik'te benzer bir misyona katıldıklarını, sahra hastanesinde 24 saat hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduklarını ve ameliyat yapmak için gerekli tüm malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Albares depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzalayarak, Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

İspanya'da emerit Kraliçe Sofia da Türkiye'deki depremzedeler için ilaç yardımı yaptı.

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