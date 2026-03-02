  • İSTANBUL
İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!
Dünya

İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!

İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

Bakan Robles, Granada kentinde düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalar yaptı.

Robles, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında, Endülüs bölgesine bağlı Sevilya kentindeki Moron de la Frontera ve Cadiz kentindeki Rota üslerinden hiçbir şekilde faydalanmadığını söyledi.

ABD'nin askeri birliklerinin de yer aldığı Endülüs'teki iki üssün kullanımları konusunda İspanya ve ABD arasındaki mevcut anlaşma gereği sadece uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet göstermeye izin verildiğini kaydeden Robles, tek taraflı hareket edilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

 

Robles, ABD askeri uçaklarının Endülüs üslerinden ayrılmasıyla ilgili soruya, "Bu uçaklar, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." cevabını verdi.

Diğer yandan El Confidencial gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek." dediği aktarıldı.

Haberde, "İran'a karşı yürütülen bombalama harekatına katılan hava birliğinin yakıt ikmali için hayati önem taşıyan 11 adet KC-135T ve KC-135R uçağının, 1 Mart Pazar gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki üslere gittiği" belirtildi.

