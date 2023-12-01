İspanya kıyılarında insan kaçakçılarının zorbalığı… Göçmenleri denize ittiler

Avrupa umuduyla önce paralarını aldılar. Ardından zorla denize attılar. Üstelik yüzme de bilmiyorlar. Ve tamamen giyiniklerdi, bu da karaya ulaşmayı daha da zorlaştırdı.



Bu, insan kaçakçılarının, dört Kuzey Afrikalı genci yakınlarda boğulmaya bıraktıktan birkaç dakika sonra, göçmenleri İspanyol sahilindeki hızlı akıntılara itip uzaklaştıkları anların olduğu bir videodan.



İspanya basınında yayınlanan görüntülere tepki yağdı. İspanya medyasına göre, hayatta kalanlar, dondurucu ve tehlikeli suya atlamaları için kaçakçılar tarafından bıçak ve hatta silahlarla tehdit edildi.

Olay, Güney İspanya'nın en uzun plajlarından biri olan ve yüzme bilmediği düşünülen dört genç göçmenin boğulduğu Camposoto Plajı açıklarında daha büyük bir grubun kaderine terk edilmesinin ardından yaşandı. Göçmenler akıntıya karşı mücadele ederken, insan kaçakçıları da hızla olay yerinden uzaklaştı. Hayatta kalan göçmenlerden üçü donma tehlikesi geçirdikleri için ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Tahliye edildi ve hipotermi nedeniyle Cadiz yakınlarındaki Puerto Real'deki hastaneye kaldırıldı.

İspanya Polisi, nereli oldukları bilinmeyen insan kaçakçılarının peşinde. Yakalanmaları halinde bu kişilerin kasıtlı adam öldürme de dahil olmak üzere cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaları bekleniyor.