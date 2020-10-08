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Aktüel İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması
Aktüel

İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:29:39 -
İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması

MADRİD (AA) - İspanya ile Cezayir arasında mevcut doğal gaz sözleşmesini yenileyen yeni anlaşma imzalandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cezayir'e bir günlük resmi ziyarette bulundu.

Cezayir'de Başbakan Abdülaziz Cerrad ve Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ayrı ayrı görüşüp iş insanları ile bir araya gelen Sanchez, iki ülke arasında yürürlükte olan doğal gaz sözleşmesini 10 yıl daha uzatan ve fiyatın düşürüldüğü yeni anlaşma imzaladı.

Cerrad ile düzenlediği basın toplantısında Sanchez, "Cezayir, İspanya için öncelikli bir pazar. Bu yeni anlaşma ekonomik ve ticari açıdan her iki ülke için de çok önemlidir. Zaman, her iki ülkenin de önünde bulunan zorluklara karşı iş birliği yapma zamanıdır." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde hem iç hem de endüstriyel tüketimde İspanya'nın kullandığı doğal gazın yüzde 60'ının Cezayir'den geldiği, yeni anlaşmayla 2030 yılına kadar doğal gaz alımının garanti edildiği kaydedildi.

İspanya ile Cezayir arasındaki doğal gaz anlaşması, İspanyol Naturgy ile Cezayirli Sonatrach firmaları arasında imzalandı.

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