İspanya, hava savunma için uçak satın alıyor! Flaş karar: İlk kez 1.6 milyar dolarlık C295 MPA uçak siparişi verdi!

İspanya Savunma Bakanlığı, Deniz Karakol Uçağı (MPA) ve Deniz Gözetleme Uçağı (MSA) konfigürasyonunda 16 adet Airbus C295 uçağı sipariş etti. Sözleşme tutarı 1.695 milyar avro.

Yeni uçaklar, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri ile İspanyol Donanması’nın denizaltı savunma harbi ile gözetleme, keşif ve arama-kurtarma kabiliyetlerini arttırmalarını sağlayacak. Tamamen İspanya’da tasarlanıp üretilecek uçaklardan Deniz Karakol Uçağı konfigürasyonundakiler, bugüne kadarki en karmaşık C295 konfigürasyonu olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 1.7 milyar avro tutarındaki sözleşme, ayrıca eğitim sistemlerini (Tam Uçuş Simülatörü ve Görev Sistemi Simülatörü) ve başlangıç lojistik destek paketini de içeriyor.

C295 Deniz Karakol Uçağı, İspanyol Ordusu’nun 2022 yılı sonunda emekliye ayrılan P-3 Orion filosu tarafından icra edilen görevleri yerine getirecek. Denizaltı savunma harbi, suüstü harbi ile istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerini icra edebilecek donanıma sahip olacak. Aynı şekilde torpido ve diğer silah sistemleri gibi silahları da taşıyabilecek.

Airbus’a göre; MPA konfigürasyonu, oldukça gelişmiş muhabere sistemleriyle donatılacak. Uçak, uçan bir komuta-kontrol merkezi haline gelebilecek ve İspanyol Silahlı Kuvvetleri’ne çok çeşitli görevleri yerine getirmek için çok yönlülük sağlayacak.

Uçakların montajı Airbus’ın Sevilla’daki askeri tesislerinde gerçekleştirilecek.

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