İspanya Filistin'i tanır

İspanya Başbakanı Sanchez, AB içinde İsrail zulmüne sesini çıkaran ilk lider oldu, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak" dedi. Netanyahu ise Sanchez'i 'teröre destekle' suçladı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mısır'ın Gazze'ye açılan kapısı olan Refah'ın önünde Filistin'e destek açıklaması yaptı..

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptıkları Filistin destekli açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. Sanchez, "Uluslararası toplumun ve AB'nin Filistin devletini tanıma zamanı geldi. AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diyerek rest çekti, bu sözlere Belçika Başbakanı Croo "İsrail'deki herkesin uluslararası insancıl hukuka saygı göstereceğine inanıyoruz. Her iki tarafta da masum sivillerin öldürülmemesi, uluslararası insancıl hukukun uygulanması için her şeyi yapmalıyız" dedi.

'TERÖRE DESTEK'LE SUÇLADI

Beklediği desteği bulamayan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, De Croo ile Sanchez kınandı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İspanya ve Belçika Başbakanlarını teröre destek vermekle itham etti. Netanyahu, De Croo ve Sanchez'i "terörizmi desteklemekle" suçladı, iki ülkenin İsrail'de görevli büyükelçilerini önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bunun üzerine İspanya da dün Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak Netanyahu'nun suçlamaları hakkında izahat talep etti.

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo da İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşmada 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayarak "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması lazım" demişti.