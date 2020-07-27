İspanya Dışişleri Bakanı'nın Ayasofya sözlerine Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kritik görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin "Sanki kendi malıymış gibi davranıyorlar. Türk bayrağını yakmak aciz bir davranıştır. Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin sorulan soruya, "Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. Bayrak yakmak onlara yakışırdı." dedi.

Laya'nın Ayasofya sözlerine cevap

Çavuşoğlu, Laya'nın 'Ayasofya'nın ortak ev kalması tercihimizdir' sözlerine, "Ziyaret etmek anlamında söylüyorsa katılırım. Ama müze kalmasından bahsediyorsa orası 1453'ten beri camiydi. 86 yıllık bir müze süresi oldu. Bununla ilgili bir söz ise katılmıyorum." diye konuştu.

Libya meselesi

Libya ile ilgili soruya yanıt veren İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya, "BM'nin silah ambargosu ile ilgili kararını destekliyoruz. AB bunu destekliyor. İrini ile birlikte bunu destekliyor. Deniz, kara ve hava yolu ile giren tüm silahları kapsıyor. Çok ciddi jeopolitik gerilimler mevcut. İspanya için de önemli bir bölge" dedi.

Seyahat kısıtlaması

Bakan Çavuşoğlu, turizmde İspanya'yı rakip olarak görmediklerini ifade ederek, "Başta sağlık turizmi olarak nasıl işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Çavuşoğlu AB'nin seyahat kısıtlamasına ilişkin ise, "Verilere göre karar verilmesi lazım. Biz bu verileri bölge bölge, şehir şehir AB ile ve isteyenler ile paylaşıyoruz. Buna göre karar alınsaydı tamam. Liste objektif kriterlerden uzak. Listede olan bir ülke yarısından fazlası coğrafi olarak sokağa çıkma yasağı var. Bu kararların alınması bazı ülkelerin isteği ile oldu. Kendini güçlü gören bazı ülkelerin talebi ile oldu biz bunu biliyoruz. Objektif kriterlerin savunulması gerek." diye konuştu.

"Kimse Türkiye'yi suçlamasın"

Libya konusuna değinen Çavuşoğlu, "BM'nin 22.59 sayılı kararı, meşru Libya hükümetini destekleyeceksiniz, saldıranlarla bağlantınızı keseceksiniz diyor. Suçlayan ülkeler için söylüyorum, kimse Türkiye'yi suçlamasın. Türkiye Libya UMH'den yana olmasına rağmen tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. İrini anlaşması taraflı. Hafter'i destekliyor Libya'nın meşru hükümetini cezalandırıyor. Havadan, karadan ve denizden giden silahları denetliyor mu? Rusya ve Fransa'dan, BAE'den gelenleri denetliyor mu?"