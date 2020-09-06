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Aktüel İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
Aktüel

İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:21:03 -
İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

TUNUS (AA) - İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Tunus'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said ve Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Laya, Kartaca Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Libya ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması, düzenli göçün teşvik edilmesi ve İspanya'nın 26 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Avrupa-Akdeniz diyaloğu ele alındı.

Laya görüşmede, Libya ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için ortak çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Düzenli göçün teşvik edilmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin zorunlu olduğunu dile getiren Laya, İspanya'nın, gençler arasındaki işsizlik oranının düşürülmesi için Tunus'la ekonomik iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Said ise Tunus ile İspanya arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin geldiği düzeyi övdü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Laya, ziyaret kapsamında ayrıca Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de ikili görüşme yaptı.

Laya, Cerendi ile görüşmesinin ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tunus'taki yeni hükümet, İspanya'nın bu ülkeye olan siyasi, ekonomik vaatlerini bir kez daha vurgulamak ve güçlü bağlarımızın olduğu dost bir ülkeyle iş birliğini geliştirmek için bir fırsat. Akdeniz ailesinde enerji politikasına geri dönülmesi gereken bir dönemde bu ilişkileri daha da sıkılaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Laya'nın, pazar günü Tunus'taki Bardo Müzesi'nde terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenecek bir programa katılması, Cervantes Enstitüsünü ziyaret etmesi ve Tunus'taki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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