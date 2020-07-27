İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. (Türkiye'yle) Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok sağlıklı." dedi.

Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Laya, geçen hafta yapılan Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında, iki ülke ticaret bakanının, yatırım, finans, teknoloji, yenilenebilir enerji, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörler konusunda görüştüğünü söyledi.

Laya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, İspanya'nın yabancı yatırımı için önemli bir ülke. İspanya bu anlamda Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımları artırmaya yönelik teminatını dile getirdi. Türkiye de bu yatırımın şeffaflık ve ticari şartlar dahilinde gerçekleşeceğini temin etti."

İspanya'nın Türkiye ile ticari ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulan Laya, "Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. (Türkiye'yle) Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok sağlıklı. Daha önce Bakan Çavuşoğlu'nun da dile getirdiği gibi ticaret hacmini 12 milyar avrodan 20 milyar avroya çıkartacağız. Bunun için de iş dünyalarımızı bir araya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Laya, 2021'de iki ülke arasında bir "iş dünyası forumu" düzenleyerek bu ilişkileri yatırım ve ticaret anlamında da derinleştirmeyi umduğunu kaydetti.

(Sürecek)