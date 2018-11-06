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İspanya Dışişleri Bakanı Borrell'den ABD'ye tarihi çıkış: Reddediyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımı reddettiklerini belirterek, "Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait." çıkışında bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 18:24
İspanya Dışişleri Bakanı Borrell'den ABD'ye tarihi çıkış: Reddediyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Borrell, "ABD dahil herhangi bir tarafın ültimatomu çağrıştıran her türlü yaklaşımını reddediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ve İspanya, ABD'nin İran'la olan anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Bu durumun ekonomi ve güvenlik üzerinde olumsuz etkisi var." ifadesini kullandı.

'İspanya böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor'

İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğine dair ellerinde bilgi olduğunu söyleyen Borrell, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı terk etmesi için bir sebep olmadığını belirtti.

"Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız söylemi başka bir döneme ait. İspanya böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor." diyen Borrell, ülkesinin ABD ile iyi ilişkilerden yana olduğunu ancak İspanya ve AB'nin ekonomik özgürlüğünün bulunduğunu ve İran'la olan anlaşmayı canlı tutmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Borrell, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini ise "yeni ve büyük bir hata" olarak tanımlayarak, bunun nükleer silahlarla ilgili tartışmaları artıracağını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:24
  1. Josep Borrell
  2. Sergey Lavrov
  3. abd
  4. rusya
  5. ispanya
  6. iran
  7. ABD yaptırımları

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu15 dk önce
    Kabul etmiyorsunuz iyi peki tepkiniz ne ?
  • NİHALNİHAL16 dk önce
    Helal olsun İspanya. ABD israilin oyuncağı olmuş İsrail öyle istiyor diye yapıyor. yoksa ABD ninne işi olur İran ile. İsrail diyorki ben herkesi ezip geçerim nükleer yaparım İran yapmasın çünkü İrandan korkuyorum vurur murur ben Filistini sürekli vurduğum gibi oda ya vurursa diye.İsrail istediği için Siyonizm uşağı ABD yaptırım yapıyor.İsrail diyorki güç yanlızca bende olsun diğerlerinde olmasın ey ABD Kudüsü tanıdığın gibi yanımda ol ne yapacaksan yap oda yapmaya çalışıyor işte.
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