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Dünya İspanya, bunu talep etti, üstünü çizdi: İsrail'in saldırılarını peş peşe kınadı! Bu mesajı geçtiler
Dünya

İspanya, bunu talep etti, üstünü çizdi: İsrail'in saldırılarını peş peşe kınadı! Bu mesajı geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-02-10 21:53:00 -
İspanya, bunu talep etti, üstünü çizdi: İsrail'in saldırılarını peş peşe kınadı! Bu mesajı geçtiler

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kritik bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı! İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını kınayarak İsrail'den "derhal ateşkes" talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını devam ettirmesi ve genişletmesinin Filistinli mültecilerin hayatı için ciddi bir tehdit oluşturacağını ve insani felaketi büyüteceğini kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Askeri operasyonların Refah'a kadar genişletilmesi, bölgedeki 1 milyondan fazla Filistinli mültecinin hayatını ciddi şekilde tehdit edecek ve insani felaketi artıracaktır. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, uluslararası insancıl hukuka saygı ve yardımın girişini talep ediyoruz." dedi.

 

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