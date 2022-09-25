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Dünya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den kötü haber!
Dünya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den kötü haber!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:31:00 -
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den kötü haber!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.

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