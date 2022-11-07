İspanya bankacılık devinden kritik kripto kararı

İspanya’nın en büyük bankası Santander, müşterileri dolandırıcılıklardan koruma önlemlerinin bir parçası olarak İngiltere müşterilerinin gelecek yıl kripto para borsalarına gerçek zamanlı ödemeler göndermesini engelleyecek.

Banka, 2023 yılı boyunca belirsiz bir noktada, telefon bankacılığı ve şube içi ödemelerin yanı sıra çevrimiçi ve mobil bankacılık yoluyla yapılan kripto para borsalarına yapılan tüm gerçek zamanlı ödemelere bir blokaj getirecek.

Santander, 15 Kasım'dan itibaren de İngiliz müşterilerinin kripto para borsalarına ödemelerini sınırlayan bankalar arasına katılacak. Banka müşterileri kripto borsalarına mobil bankacılık ürünlerinden tek seferde 1000 GBP'den ve 30 günlük dönemde 3000 GBP'den daha fazla ödeme yapamayacaklar.

Grupo Santander S.A, İspanya merkezli. Banka, 1857 yılında kurulmuş olup 2017 yılı itibarı ile İspanya'nın en büyük, Avrupa'nın beşinci büyük bankası. Bankanın merkezi Santander'dedir.

Banka, başta Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'da olmak üzere yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteriyor.