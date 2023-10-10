İspanya: 'AB'nin Filistinlilere yönelik yardımları durdurma kararı, Avrupa'nın ilkelerine ihanet'

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Diaz, X'te yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarında ödemeleri dondurma ve bu tür projeleri gözden geçirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etti.

Yolanda Diaz, Komisyona kararı düzeltme çağrısında bulunurken, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." görüşünü paylaştı.

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