Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi | Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır?

Börekler yaz kış demeden tükettiğimiz hamurişi besinlerdir. Birçok börek çeşidi bulunur. Ispanaklı peynirli kol böreği de bunlardan birisidir. Peki, Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…

Ispanaklı kol böreği malzemeleri nelerdir?

4 adet yufka,

1 baş soğan,

500 g ıspanak,

1 su bardağı lor peyniri veya ezilmiş beyaz peynir,

1 çay bardağı+4 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 su bardağı süt,

2 yemek kaşığı yoğurt,

1 yumurta sarısı,

Tuz,

Susam

Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır?

1- Soğanı küp küp doğrayıp 4 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun.

2- Ispanakları yıkayıp ince ince kıyıp ekleyin suyunu çekene kadar kavurun,

3-Tuzunu ekleyip ateşten alın,

4-Peyniri ekleyip karıştırın,

5-Süt ve yoğurdu karıştırıp iyice çırpın,

6-Yufkanın birini tezgahın üzerine serin,

7-Üzerine kalan sıvı yağın dörtte birini gezdirin,

8-Süt+ yoğurt karışımının dörtte birini de üzerine gezdirin,

9-Ispanaklı harcı da aynı şekilde her yerine gezdirin (ki doladığınızda her katında harç olsun),

10-Yufkayı rulo şeklinde sarıp altını yağladığınız bir tepsiye dolayarak koyun,

11-Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp ortadaki yufkanın etrafına sarın,

12-Yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüp susam serpin,

13-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.