0553 313 94 23

Ispanaklı pankek nasıl yapılır?

Yemyeşil görüntüsü ve hafif lezzeti ile herkesin sevdiği pankeki, ıspanaklı denemeye ne dersiniz? Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir? Merak ettiğiniz her şey bu haberde...

24 Eylül 2019 Salı 15:51
Ispanaklı pankek nasıl yapılır?

Yemyeşil görüntüsü ve hafif lezzeti ile herkesin sevdiği pankeki, ıspanaklı denemeye ne dersiniz? Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir? Merak ettiğiniz her şey bu haberde...

Yapımı oldukça basit olan bu kek, tatlı krizlerinizi ortadan kaldırmak için birebir! Her meyve ve doğal tatlandırıcı ile süsleyebileceğiniz hafif bir tat. Dilerseniz aşağıdaki gibi, ince tabakalar halinde krep gibi yaparak bir pasta yapmanız bile mümkün.

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 3 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı ıspanak püresi

Yapılışı

Öncelikle yumurta ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Ardından içerisine kek yapar gibi diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüzce çırpın. 

Yanmaz yapışmaz bir tava üzerine kepçeyle aralıklı olarak dökün.

Göz göz olduğunda tersini çevirerek diğer kısmını da ikişer dakika bekletip tavadan alın. 

Pudra şekeri, reçel ve bal ekleyerek yiyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:51
  1. pancake
  2. pankek
  3. pankek nasıl yapılır?
  4. pankek nasıl yapılır
  5. diyet pankek nasıl yapılır
  6. ıspanaklı pankek nasıl yapılır
  7. dolgulu pankek nasıl yapılır
  8. kahvaltılık pankek
  9. kahvaltılık pankek tarifi 2 kişilik
  10. pankek tarifi
  11. orjinal pankek tarifi
  12. kakaolu pankek tarifi arda
  13. sütsüz pankek
  14. Kakaolu Pankek hamuru nasıl yapılır?
  15. çikolatalı pankek
  16. kakaolu pankek
  17. kremalı kakaolu pankek tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki yaşlı adam metrelerce sürüklendi
    1. Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki..
    2. Mehmet Baransu duruşmaya katılmak..
    3. ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES..
    4. İnsanlık ona bu kadar yeri layık..
    5. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! 4..
    6. Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları..
    7. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı..
    8. Teröristler beton mikseri getirdi.....
    9. Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
    10. Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed..
    11. Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan..
    12. AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi..
    13. Randevu al! MHRS hastane randevu al..
    14. Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de..
    15. Terör devleti İsrail'i saran korku!..
    16. Manisa'da 2 üniversiteli genç uçuş..
    17. Evladını beklerken ölüm haberini aldı
    18. PKK'nın devlet yöneticilerine suikast..
    19. Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!
    20. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
    21. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
    22. Derbi biletleri satışa çıkıyor
    23. Cüneyt Özdemir’den Erdoğan'a destek:..
    24. Bol keseden sallamaya devam ediyor!..
    25. Yerine kayyım atanan HDP'li başkan..
    26. Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
    27. Oktar Babuna mahkemede konuştu: Adnan..
    28. AFAD'dan korkutan İstanbul depremi..
    29. Çin Müslümanları zincire vurdu
    30. İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP..
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta