Ispanaklı pankek nasıl yapılır?

Yemyeşil görüntüsü ve hafif lezzeti ile herkesin sevdiği pankeki, ıspanaklı denemeye ne dersiniz? Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir? Merak ettiğiniz her şey bu haberde...

Yapımı oldukça basit olan bu kek, tatlı krizlerinizi ortadan kaldırmak için birebir! Her meyve ve doğal tatlandırıcı ile süsleyebileceğiniz hafif bir tat. Dilerseniz aşağıdaki gibi, ince tabakalar halinde krep gibi yaparak bir pasta yapmanız bile mümkün.

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Malzemeler

2,5 su bardağı un

2 adet yumurta

yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 tatlı kaşığı şeker

1 çay bardağı ıspanak püresi

Yapılışı

Öncelikle yumurta ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Ardından içerisine kek yapar gibi diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüzce çırpın.

Yanmaz yapışmaz bir tava üzerine kepçeyle aralıklı olarak dökün.

Göz göz olduğunda tersini çevirerek diğer kısmını da ikişer dakika bekletip tavadan alın.

Pudra şekeri, reçel ve bal ekleyerek yiyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...