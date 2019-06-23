Ispanak salatasını bir de böyle deneyin!
Son yıllarda bulgurun, makarnanın hatta pirincin bile siyahı meşhur oldu. Bu akımla ülkemizde de tüketilmeye başlayan siyah pirinci lezzetli salatalar hazırlarken de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?23 Haziran 2019 Pazar 14:01
Her türlü sebzenin, tahılın siyahı makbul olmaya başladı. Tüm dünyada yaygınlaşan bu tip ürünler ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Bunlardan biri de siyah pirinç. Siyah pirinç ile pilavın yanı sıra birçok farklı lezzet de hazırlayabilirsiniz. İşte, siyah pirinçli salata tarifi...
Siyah pirinçli ıspanak salatası
Malzemeler:
- 3 su bardağı haşlanmış siyah pirinç
- 2 su bardağı ıspanak yapağı
- 1 su bardağı dilimlenmiş çilek
- 1 su bardağı yaban mersini
- Yarım su bardağı antep fıstığı
Sos için;
- Zeytinyağı
- Limon
- 2 diş sarımsak
- Çeyrek bardak portakal suyu
- Tuz
Öncelikle pirinçleri haşlayarak işe başlayın.
Ardından tüm salata malzemelerini derince bir kabın içine alıp karıştırın.
Küçük bir kavanoza portakal suyu, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve dilimlenmiş sarımsağı alın.
Kavanozun kapağını kapatın ve sosu güzelce çalkalayın.
Hazırladığınız sosu salataya dökün.
Salatayı servis tabağına aldığınızda arzu ederseniz üzerine lor peyniri serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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