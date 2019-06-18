Ispanak dolgulu tavuk | Deneyip vazgeçemeyeceğiniz harika lezzet

Yedikten sonra hayranlığınızı gizleyemeden bir diğer porsiyona geçeceğiniz bir lezzet: ıspanak dolgulu tavuk.

Tavuktan ziyade, içeriğinde bulunan ıspanağın faydaları saymakla bitmiyor. Dolayısıyla tarif bolca vitamin içeriyor.

Farklı lezzetler arayanlar ve bu lezzetleri güzel sunumlarla taçlandırmak isteyenler bu tarife bayılacaklar. Gerek görünüşü, gerekse tadıyla gönülleri çeleceksiniz..

Malzemeler

3 tavuk güğsü

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 diş sarımsak

tuz, karabiber, kekik, köri

İç dolgusu için;

1,5 demet ıspanak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 paket krema

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 su bardağı kaşar peyniri

tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı

Öncelikle tavukları biraz inceltin ve ortadan ikiye, tamamen birleşim yerini kesmeden, ayırın.

İç dolgusu için tavaya soğan ve yağı alıp kavurun. Üzerine sarımsakları ve ardından ıspanakları ekleyerek soteleyin.

Ispanaklar kendini saldıktan sonra baharatları ve kremayı ekleyin.

Kısa bir süre kısık ateşte kaynatıp hemen ocaktan alın. Kaşar peynirini ilave edip yoğun bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.

(Dilerseniz bu tarife patates de ekleyebilirsiniz.)

Salça, yoğurt, baharat, yağ ve sarımsağı derin bir kaba alıp karıştırın.

Tavukları derin kap içerisine alıp her yerine gelecek şekilde sosu sürün.

Tavukların arasına ıspanaklı harcı koyarak iyice kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Sağlıcakla kalın...