Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi
Nefis ıspanak çorbası tarifi | Leziz ve besleyici bir çorba tarifi arayanlar 'Ispanak çorbasını nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ıspanak çorbası için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü ıspanak çorbası yapılışı:
Sıcacık bir çorba tarifi arayanlar ‘Ispanak çorbası nasıl yapılır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Sebze sevmeyen çocukların bile iştahla içeceği ıspanak çorbası tarifi:
Ispanak çorbası tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo ıspanak
- 1 adet soğan
- Yarım su bardağı pirinç
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
- 1 litre sıcak su
Ispanak çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle ıspanakları iyice yıkayın.
Ardından soğanları ve ıspanakları doğrayın.
Bir miktar sıvı yağı tencereye alın ve soğanı kavurun.
Kavrulan soğanın üzerine salçaları ekleyin.
Pirinç ve ıspanakları da tencereye ekleyin.
Su ve baharatları ilave edin.
Çorba kaynayınca altını kısın ve ıspanaklar yumuşayıncaya kadar çorbanızı pişirin.
Afiyet olsun.