Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor! Temel Reis neden ıspanak yer işte yanıtı!

80’li ve 90’lı yıllara damga vuran çizgi film karakteri Temel Reis elinden ıspanağı düşürmemesi ve gücünü ıspanaktan almasıyla hafızalara kazındı. 16 yıl önce başlayan bir araştırmanın yayınlanan sonuçlarına göre ıspanağın inanılmaz bir faydası daha ortaya çıktı. Temel Reis gibi ıspanak yemek sizi bunama riskine karşı koruyabilir.

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Araştırmacılar, üç önemli antioksidanın kanlarında yüksek düzeyde bulunan kişilerde hafızanın daha güçlü olduğu ve demans, bunama gibi rahatsızlıklara yakalama riskinin daha az olduğunu tespit etti.

Bileşiklerden ikisi (lutein ve zeaksantin) özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve bezelyede bol miktarda bulunur. Portakal ve papaya, diğer beta-kriptoksantinin ana kaynaklarıdır.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden yaşlanma konusunda uzman olan baş araştırmacı Dr. May Beydoun şunları söyledi:

"İnsanların bilişsel işlevlerini genişletmek önemli bir halk sağlığı sorunudur. Antioksidanlar, beyni hücre hasarına neden olabilen oksidatif stresten korumaya yardımcı olabilir."

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Ancak antioksidanların gerçekten "beyni bunamadan korumaya yardımcı olup olmayacağını" test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın kendisi aslında gönüllülerin beslenme sistemi göz önüne alınmadı.

Bununla birlikte, bilim insanları uzun süredir sağlıklı bir diyetin kalp ve dolaşım sağlığını artırarak bunamayı önleyebileceğini savunuyorlar. Her ikisinin de hastalıkta rol oynadığı da biliniyor. Beslenme sistemi ile olduğu kadar, insanlar takviye alarak da bu üç bileşiğin kan seviyelerini yükseltebilirler.

Dr. Beydoun, 7.000'den fazla kişinin kan örneklerinin analiz edildiğini, katılımcıların tümü en az 45 yaşındaydı ve ayrıca çalışmanın başında fizik muayene ve görüşme yapıldığını belirtti.

Ispanağın faydaları - Ispanak hangi hastalığa iyi gelir?

Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Ispanağın içeriğindeki bileşenler, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Kalsiyum içeriği yüksek olan ıspanak kemik gelişiminin de dostudur. İçeriğinde magnezyum, fosfor ve çinko bulunan ıspanak diş ve tırnak sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.

Demir eksikliği nedeniyle oluşan anemi hastalığının tedavisine yardımcı olan bir besin kaynağıdır. Ispanak, osteoporoz yani kemik erimesini de önlemeye yardımcı olmaktadır. Kalp krizine neden olan sorunların ortadan kalkmasında kan basıncını düzenleyerek kalp-damar sağlığının korunmasında etkilidir