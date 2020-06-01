İsot hangi hastalıklara iyi geliyor? İsotun faydaları saymakla bitmiyor

İsot ülkemizde oldukça sık tüketilen, yemeklere ayrı bir lezzet katan ve insan sağlığına birçok fayda sağlayan mucizevi besinlerden biridir. Şifa deposu olarak bilinen isot, birçok hastalığa karşı birebir gelmektedir. Özellikle çiğ köftelerde kullanılan isot sindirim sistemini düzenler, aynı zamanda alternatif tıpta doğal ilaç olarak da tüketilir. Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirmesi özelliği ile uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Kemik gelişimi ve vücuttaki ödemi atmada oldukça etkili olan isot içeriğinde yüksek miktarda demir, magnezyum, fosfor, potasyum minerallerinin yanı sıra A,K ve C vitaminleri barındırmaktadır. Yapılan birçok araştırma isotun kansere iyi geldiğini ortaya koymuştur. Peki isotun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte isotun faydaları..

İsotun 4 mucizevi faydası

- Antioksidan özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarına birebir gelir. Kalp hastalıklarının yaşanmasını engeller, damarları temizleyerek sertleşmesini ve tıkanmasını önler.

- İsot, metobolizmayı hızlandırmaktadır. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.

- İsot kemik sağlığına da birebir gelmektedir. Aynı zamanda ürik asitin çoğalmasını önler, bu sayede kemik ve kaslarda ödem toplanmasını engeller.

- Yapılan birçok araştırma isotun güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olduğunu, böylece kanser hastalıklarını büyük ölçüde engellediğini göstermiştir.