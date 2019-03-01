0553 313 94 23

İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI şubatta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4'e ulaştı.

01 Mart 2019 Cuma 10:35
İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta son altı ayın en yüksek seviyesi olan 46,4'e çıktı.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Şubat 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 44,2 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4'e ulaştı. Ancak faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi 11'inci ayı geride bıraktı. Manşet endeksteki eğilime paralel olarak üretim de ocak ayına kıyasla daha düşük oranda geriledi. Yeni siparişlerdeki yavaşlama üst üste 5'inci ay olacak şekilde hız kesti. Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi.

Yeni siparişlerin yavaş seyri, firmaların şubat ayında da istihdam azaltmasına neden oldu. Yine de yedi aydır devam eden bu süreçte en sınırlı istihdam azalışı şubatta gerçekleşti.

İmalatçılar satın alma faaliyetlerini şubat ayında azaltırken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma kaydedildi.

 

- İstanbul İmalat PMI şubatta 46,7 seviyesine çıktı

 

Yılın ilk ayında 46,3 olarak ölçülen İSO İstanbul İmalat PMI, şubat ayında 46,7 olarak kaydedilerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti. Ancak PMI ocak ayına göre şubatta artış kaydederek yavaşlamanın üst üste 5'inci ay hız kestiğini gösterdi.

Türkiye ekonomisindeki zorlu piyasa koşulları, İstanbul imalatçılarının yeni siparişlerinin şubatta üst üste 7'inci ay yavaşlamasına yol açtı. Ancak bu yavaşlama hız kesmeye devam etti ve söz konusu yedi aylık dönemin en düşük oranında gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişlerinde de azalma meydana gelmekle birlikte bu azalış toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türkiye ekonomisinde devam eden zorluklar imalat sektörünün şubat ayında da yavaşlamasına neden oldu. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi başta olmak üzere, bazı iyileşme işaretleri kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesi, sektörün toparlanmaya biraz daha yaklaştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:35
  1. İstanbul
  2. imalat sanayi
  3. İSO
  4. İSO Türkiye İmalat PMI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal: “7’den 77’ye teknoloji eğitimi vereceğiz"
    1. Uysal: “7’den 77’ye teknoloji eğitimi..
    2. Bismil Belediyesinden Şehitkamil..
    3. Ekin ve Evrim kardeşlerin davasında..
    4. 61 yıl önce Üsküdar faciasında..
    5. Yaşar Güler Alman mevkidaşıyla görüştü
    6. AK Partili Özen: "CHP’deki çekişmeye..
    7. Kepez’in Sosyal Yardımlaşma Merkezi..
    8. Kayserispor-Beşiktaş 46. Randevuda
    9. Uluslararası organizasyonların adresi..
    10. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    13. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    15. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    16. Peru'da şiddetli deprem!
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    19. Peru, 7.1 ile sallandı
    20. Somali'deki bombalı saldırı
    21. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    22. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    23. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    24. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    25. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    26. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    27. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    28. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    29. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    30. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!