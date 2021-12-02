İSO Türkiye İmalat PMI kasımda 52’ye yükseldi

Endeks, imalatçıların faaliyet koşullarının son 6 aydır iyileştiğine işaret etti. İyileşmede üretimin yeniden büyümeye geçmesi etkili oldu. İstihdamdaki artışın devam etmesi de üretimi destekledi. Sektör, son 1.5 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde yeni istihdam oluşturdu.

İhracat siparişlerinde büyüme eğilimi

Yeni alınan ihracat siparişlerinde büyüme devam etti. Toplam yeni siparişlerde zayıflık belirtileri arttı.

Kasımda girdi fiyatları enflasyonu keskin bir şekilde hızlanarak Eylül 2018’den beri en yüksek düzeye çıktı. Bu durum TL’nin değer kaybından kaynaklandı.

Bu arada hammadde temininde süregelen güçlükler ve nakliye konusunda yaşanan problemler nedeniyle tedarikçilerin teslimat süreleri Nisan 2020’den beri en yüksek oranda arttı. Firmalar, fiyat artışlarının ve tedarik zincirlerinde devam eden aksamaların etkilerini azaltmak amacıyla girdi alımlarını ve stoklarını genişletmeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdı.

TL istikrar kazanmalı

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Kasım ayında imalat sektörü genel olarak büyüme bölgesinde kaldı. Buna rağmen kurda görülen gelgitin zaten yüksek seyreden hammadde fiyatlarını daha da arttırmasından ötürü firmalar maliyet baskısını giderek daha fazla hissediyor. Bu durum fabrika çıkış fiyatlarında anket geçmişinin en yüksek oranlı artışına yol açarken, yeni siparişleri yavaşlatıyor. Firmalar üzerindeki bu baskının önümüzdeki aylarda hafifleyebilmesi için TL’nin istikrar kazanması önemli” dedi.