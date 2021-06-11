  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kardeş ülkeden dikkat çeken S-400 çıkışı
‘Benzemezler’ her an kopabilir
Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta yükseldi
Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 58,4’e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:52:00 -
İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta yükseldi

Söz konusu rakam, anket verilerinin başladığı Ocak 2002’den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006’daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti. Talepteki güçlü artışa bağlı olarak, bazı ana ihracat pazarlarının ekonomik faaliyetlerinde benzeri görülmemiş yükselişler kaydedildi.

Avrupa'dan talep artışı

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün ihraç ürünlerine yönelik talep açısından kıtadan kıtaya değişkenlik gösteren bir tablonun söz konusu olduğunu bildirdi. Avrupa ve Kuzey Amerika’da aktivitenin güçlü şekilde arttığını kaydeden Harker, şu değerlendirmelerde bulundu: “Söz konusu artış, kısıtlamaların gevşetilmesine ve başarılı aşı kampanyalarına bağlı olarak birçok ülkede benzeri görülmemiş düzeylerde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, mayısta ihracat ikliminin rekor seviyelere yaklaşan bir iyileşme göstermesinde belirleyici oldu. Öte yandan, Kovid-19 salgınının şiddetlendiği Güney Amerika ve Asya’nın zorlanmaya devam etmesi, en azından yakın dönem için bu bölgelerdeki talebin baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay