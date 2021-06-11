İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta yükseldi

Söz konusu rakam, anket verilerinin başladığı Ocak 2002’den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006’daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti. Talepteki güçlü artışa bağlı olarak, bazı ana ihracat pazarlarının ekonomik faaliyetlerinde benzeri görülmemiş yükselişler kaydedildi.

Avrupa'dan talep artışı

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün ihraç ürünlerine yönelik talep açısından kıtadan kıtaya değişkenlik gösteren bir tablonun söz konusu olduğunu bildirdi. Avrupa ve Kuzey Amerika’da aktivitenin güçlü şekilde arttığını kaydeden Harker, şu değerlendirmelerde bulundu: “Söz konusu artış, kısıtlamaların gevşetilmesine ve başarılı aşı kampanyalarına bağlı olarak birçok ülkede benzeri görülmemiş düzeylerde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, mayısta ihracat ikliminin rekor seviyelere yaklaşan bir iyileşme göstermesinde belirleyici oldu. Öte yandan, Kovid-19 salgınının şiddetlendiği Güney Amerika ve Asya’nın zorlanmaya devam etmesi, en azından yakın dönem için bu bölgelerdeki talebin baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.”