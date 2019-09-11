İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 13:54
İstanbul Sanayi Odası (İSO)Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan endeks, ağustosta 51,1 oldu.
Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
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