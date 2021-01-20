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Ekonomi İSO, “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları”na başlıyor
Ekonomi

İSO, “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları”na başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ham madde tedarik zincirlerindeki sorunlar için sektörel toplantılara başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:07:00 -
İSO, “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları”na başlıyor

Kovid-19 salgınının da olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için gerçekleştirilecek “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları” serisinin ilki demir-çelik sektörü ile başlayacak.

İkinci sektör petrokimya

Ardından petro-kimya ve tarımsal ürünler sektörleri ile devam edecek toplantılarda, temininden terminine ve fiyatına kadar temel ham maddelerde yaşanan ve sanayici açısından zorlayıcı bir noktaya doğru giden sıkıntılar ele alınarak, küresel gelişmeler ile çözüm odaklı yapılabilecekler tartışılacak. Kısa vadede firmaların finansman ihtiyaçlarını ciddi ölçüde artıracak ve zamanla pazar kayıplarına da yol açabilecek bu gelişmelere karşı çözüm sunmak için düzenlenecek online toplantıların ilki bugün gerçekleştirilecek. İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanında Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da katılımının beklendiği toplantılar, 25 Ocak Pazartesi günü petrokimya sektörü ve 2 Şubat Salı günü tarımsal ürünler sektörü ile düzenlenecek.

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