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İSO İkinci 500 Listesinde 12 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018’ araştırma sonuçları açıklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
İSO İkinci 500 Listesinde 12 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018’ araştırma sonuçları açıklandı.


Bu sonuçlara göre 2018 yılı İSO ikinci 500 listesinde 12 Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyesi firma yer aldı. Coreal Alüminyum ve Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.ilk sırada yer alırken, Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl sıralamada yer almayan Ceha Büro bu yıl listeye dahil oldu. İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yıl İSO İkinci 500’de 14 firmamız vardı. Bu sene listede 2018 yılı verilerine göre 12 firmamız yer aldı.Yaşanan tüm zorluklara rağmen, firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Ben sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene listeye yeni dahil olan Ceha Büro Mobilyaları’nı da kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
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