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Dünya İsminin açıklanmasını istemeyen kişi Reuters'e döküldü! ABD’ye rağmen Venezuela sularına girdiler
Dünya

İsminin açıklanmasını istemeyen kişi Reuters'e döküldü! ABD’ye rağmen Venezuela sularına girdiler

İran, ABD’nin yaptırımlarına rağmen Venezuela’nın suların girdi. Reuters'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan limandan bir kaynak ise 272 bin varil yakıt taşınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 10:51:00 -
İsminin açıklanmasını istemeyen kişi Reuters'e döküldü! ABD’ye rağmen Venezuela sularına girdiler

İran’dan Venezuela’ya ilişkin açıklama geldi. Petrol rezervlerinin çok olduğu ülke olarak bilinen Venezuela ABD yaptırımları karşısında dik durmaya çalışıyor. Petrol endüstrisinin çöküşü ve ithalatın felç olmasına rağmen Venezuela sularında halen ticaret için gemiler dolaşıyor.

Üç İranlı tanker ülkeye akaryakıt taşımak için Çarşamba günü Venezuela sularına girdi.

İran, ABD’nin yaptırımlarına rağmen tankerde İran bayraklarını dalgalandırarak ihracat için bölgeye girdiğini duyurdu.

"Fortune" gemisi, Venezuela limanına yanaşan "Forest" gemisiyle aynı rotayı izleyerek saat 05.45'te Venezuela'nın özel ekonomik bölgesinin sularına girdi.

Reuters'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan limandaki bir kaynak, 272 bin varil yakıt taşıması beklendiğini söyledi.

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