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Gündem İsminden utan bari! Eşcinsel olduğu için hakemlikten men edilen Halil İbrahim Dinçdağ AİHM'e başvurdu
Gündem

İsminden utan bari! Eşcinsel olduğu için hakemlikten men edilen Halil İbrahim Dinçdağ AİHM'e başvurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:44:00 -
İsminden utan bari! Eşcinsel olduğu için hakemlikten men edilen Halil İbrahim Dinçdağ AİHM'e başvurdu

Eşcinsel olduğu gerekçesi ile hakemlik yapmasına izin verilmeyen Halil İbrahim Dinçdağ, AİHM'e başvurdu. Süreci yorumlayan Dinçdağ, yaptığından gururla bahsetti.

Hazal Sipahi’nin sunduğu Ayrık Otu programının konuğu eski hakem Halil İbrahim Dinçdağ, AİHM sürecini anlattı.

T24'ten Hazal Sipahi'ye konuşan ve eşcinsel olduğu gerekçesi ile hakemlik yapmasına izin verilmeyen Halil İbrahim Dinçdağ, futbol camiasının eşcinsellere bakışının çok olumsuz olduğunu söyledi.

AİHM'e koştu

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından edilen Halil İbrahim Dinçdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

Dinçdağ, LGBTİ olduğunu gururla anlatırken, ismine yakışmayan bir yola girmesini de gururla anlattı.

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