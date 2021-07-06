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Medya İsmi Güldür Güldür, yapımcısı hüngür hüngür!
Medya

İsmi Güldür Güldür, yapımcısı hüngür hüngür!

Show TV’de yayınlanan moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı sözde komedi programı Güldür Güldür’de onca yaşanan ayrılığın ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 07:47:00 - 2021-07-06 07:48:25
İsmi Güldür Güldür, yapımcısı hüngür hüngür!

Ali Sunal’ın moderatörlüğünde birçok ünlü ismi bünyesinde buluşturan programın geçtiğimiz gün sezon finali yapıldı. Vedanın ardından tüm oyuncular paylaştıkları mesajda, seyircilere verdikleri destek için teşekkür etti.

Sözde komedi dizisinde ayrılanların dışında Murat Akkoyunlu da işini bıraktı. Sezon finali yapan programa bu kadar ayrılıktan sonra ne olacağı bilinmiyor.

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