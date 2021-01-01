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Spor İsmi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu... İngiliz 2'nci Ligi tercih etti
Spor

İsmi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu... İngiliz 2'nci Ligi tercih etti

İsmi Fenerbahçe ile anılan Philip Zinckernagel, İngiltere 2. Lig takımlarından Watford'a gitmeyi tercih etti. Zinckernagel'in ismi Trabzonspor ile de anılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:57:00 - 2021-01-01 15:59:26
İsmi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu... İngiliz 2'nci Ligi tercih etti

İngiltere 2'inci Ligi'nden Watford, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Philip Zinckernagel'i resmen duyurdu. İngiliz kulübü, bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama yapmadı. Watford ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan Zinckernagel, 7 numaralı formayı giyecek.

Watford Menajeri Xisco Munoz, "Philip'i transfer edebildiğimiz için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu göreceksiniz. Takımla da çok iyi anlaşacak. Takıma çok büyük katkısı olacak. Bundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu, "Şimdiye kadar her şey mükemmeldi. İngiltere'de tesisler ve her şey birinci sınıf. Watford büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım." dedi.

Bodo/Glimt ile olan sözleşmesi sona eren Philip Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

Philip Zinckernagel'in ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.

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