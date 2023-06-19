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Spor İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın imzayı atıyor... Bu gelişmeye herkes çok şaşırdı
Spor

İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın imzayı atıyor... Bu gelişmeye herkes çok şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:15:00 -
İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın imzayı atıyor... Bu gelişmeye herkes çok şaşırdı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından adı teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ın ardından uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan 50 yaşındaki teknik adam Azerbaycan'ın yolunu tutuyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından adı teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ın ardından uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan 50 yaşındaki teknik adam Azerbaycan'ın yolunu tutuyor. 

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile büyük oranda anlaştı.

Azari kanalı CBC Sports TV'nin haberine göre, 50 yaşındaki teknik adam Neftçi Bakü ile yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlarken, taraflar el sıkıştı.

Resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılması beklenirken, öncelikli olarak Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrılması bekleniyor. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.

Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım unvanını da böylece yitirmiş oldu.
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