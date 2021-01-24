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Spor İsmi Fenerbahçe anılmıştı... 2 ay sonra ilk golünü attı
Spor

İsmi Fenerbahçe anılmıştı... 2 ay sonra ilk golünü attı

İsmi Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard, 2,5 ay sonra Real Madrid'te ilk golünü attı. Belçikalı yıldız 1 de asist yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 08:49:00 -
İsmi Fenerbahçe anılmıştı... 2 ay sonra ilk golünü attı

İspanya La Liga'da 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, Alaves deplasmanındaydı. 15. dakikada Casemiro Real'i 1-0 öne geçirdi. 41'de Benzema farkı 2'ye çıkardı. Bu golde asist de Eden Hazard'dan geldi. Fenerbahçe ile anılan Belçikalı isim 45+1'de ise golü atan oyuncuydu. İlk yarı 3-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

59'da Joselu farkı Alaves adına 2'ye indirse de 70'te Benzema maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-4.

Bu skorun ardından Real Madrid 40 puana yükselirken, Alaves ise 18 puanda kaldı.

Eden Hazard La Liga'daki son golünü 25 Ekim'de Huesca karşısında atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 25 Kasım tarihinde Inter deplasmanında 1 gol atmıştı.

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